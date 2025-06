Tudor-Juve 2027 e oltre, ora è anche ufficiale: il comunicato sul rinnovo

TORINO - "Igor stays home". Con questo messaggio pubblicato sui propri account social, la Juventus annuncia ufficialmente il rinnovo del contratto del tecnico Tudor fino al 30 giugno del 2027. L'allenatore croato, che aveva vestito la maglia bianconera da calciatore ed era poi tornato anche come vice di Andrea Pirlo, è subentrato nel rush finale della stagione appena conclusa all'esonerato Thiago Motta e proprio ieri aveva affermato di trovarsi "nel posto giusto". L'ex Udinese e Lazio, quindi, guiderà la squadra anche oltre l'imminente Mondiale per club: l'esordio è previsto per giovedì 19 giugno alle ore 3 italiane contro l'Al Ain.