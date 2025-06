Mastantuono 3° colpo Real dopo Huijsen e Alexander-Arnold: l'annuncio ufficiale

MADRID (Spagna) - Altro colpo in entrata per il Real Madrid, che ha ufficializzato l'arrivo di Franco Mastantuono dal River Plate. Il giovane giocatore 17enne ha firmato un contratto di sei anni con i blancos ma arriverà in Spagna solo ad agosto, dopo il Mondiale per Club che disputerà dunque con la maglia del River. Mastantuono, che ha appena esordito con la nazionale argentina, è il terzo acquisto estivo del Real Madrid dopo l'ingaggio dei difensori Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen.