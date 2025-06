Juve, i convocati definitivi al Mondiale per Club: tutte le novità di Tudor

Per la Juve si avvicina a grandi passi il debutto nell'esclusivo Mondiale per club, e così Igor Tudor ha diramato la lista dei calciatori bianconeri che prendono parte alla manifestazione. Sono in tutto 28 i giocatori che il tecnico ha scelto di portare con sé, con il limite consentito che era di 35 (ma sarà possibile convocarne solo 26 per ogni gara).