Caos Gyokeres, irrompe l'agente: "Lo Sporting ce l'ha promesso! Ho le prove"

Le parole di Varandas

Durante l'inaugurazione dei nuovi spazi del Museo dello Sporting de Leiria, il presidente è ha dichiarato di non aver fatto alcuna promessa in merito all'uscita di Gyokeres: "Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti, non funzionano con me. Posso garantire una cosa: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel'ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l'agente, la situazione non potrà che peggiorare".