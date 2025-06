Occhio, al Mondiale ci si gioca la Juve: Comolli pesa tutti sul mercato, chi sbaglia può dire addio

Il Mondiale per Club chiuderà la lunga e travagliata stagione della Juventus, iniziata con il progetto targato Giuntoli-Motta e che sta per terminare con Comolli in dirigenza e Tudor in panchina. Due cambi importanti, ma che potrebbero non essere gli unici durante l'estate. Sono infatti diversi i giocatori che hanno deluso o che potrebbero lasciare il club bianconero per motivi di bilancio. La nuova competizione Fifa sarà quindi l'ultima occasione per dimostrare di poter restare in bianconero. L’unica certezza, al momento, è che la Juventus e Igor Tudor andranno avanti insieme. Per il tecnico croato un accordo da 2,5 milioni di euro netti a stagione e la rimozione della clausola liberatoria a favore della Juventus che era stata inserita nel primo contratto firmato a marzo quando era stato chiamato a sostituire Thiago Motta.