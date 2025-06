Dentro l'intrigo Cambiaso: intoccabile Juve tra gli occhi Premier e... Allegri

Nonostante Igor Tudor l’abbia inserito tra coloro che dovranno rappresentare lo zoccolo duro della Juve che verrà, il futuro di Andrea Cambiaso appare ancora tutto da scrivere. Il terzino, infatti, fa gola a diversi club europei e nostrani. A partire dal Milan di una vecchia conoscenza bianconera come Max Allegri, che lo riaccoglierebbe volentieri al posto del partente Theo Hernandez. Quest’ultimo sembrava diretto all’Atletico Madrid, però non ha trovato l’intesa col Diavolo per acquistare il cartellino del francese. Ora i Colchoneros si stanno guardando intorno alla ricerca di una possibile alternativa: tra i nomi caldi in casa madrilena c’è anche quello di Cambiaso, per il quale un primo sondaggio è già partito.