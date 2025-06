Tudor, la tua Juve ora prende forma: cinque punti fermi e un caso a parte

Mercato Juve, gli intoccabili di Tudor

Tra questi c’è Federico Gatti, uno dei bianconeri più chiacchierati perché l’interesse del Napoli per il centralone juventino è concreto. Tuttavia è altrettanto concreta la volontà della Juventus di trovare un accordo per il rinnovo - in modo da portare lo stipendio di Gatti al livello di quello di altri compagni di reparto come Kelly - che possa blindare il difensore azzurro: nei piani di Tudor è un giocatore essenziale, così come Bremer che non è da citare tra gli intoccabili solo perché è un dato di fatto, dovendo riprendersi da un grave infortunio. Questione di rinnovo anche per Andrea Cambiaso, che tra tutti è forse quello più in bilico se non altro perché ha tanti estimatori (anche il Milan oltre a piste estere) e può essere funzionale per far cassa: però la Juve, anche per volontà di Tudor, non vuole privarsene.