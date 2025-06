Calciomercato Juve, Douglas-Kelly senza barricate e la questione Mbangula

Milik, Perin, Kostic e Rugani...

Alla ricerca di un trampolino per rilanciarsi ci sono Milik e Perin. Il recente rinnovo fino al 2027, e il rientro in gruppo, non sono garanzia di permanenza per l’attaccante polacco; per il portiere, 9 presenze e 750 minuti in campo sono un bottino troppo magro per non prendere almeno in considerazione l’idea di cambiare aria. Per finire, c’è chi proverà a strappare una conferma, sfruttando la vetrina a stelle e strisce del Mondiale per Club: Kostic e Rugani. Nel lavoro quotidiano possono trovare la chiave per convincere Tudor e Comolli: risolverebbero due grattacapi di un mercato in uscita che è ancora un rebus tutto da risolvere.