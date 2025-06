Franzo Grande Stile, addio all’avvocato dell’Avvocato e alla sua Juve di Zidane, Vialli e Del Piero

Si erano piaciuti praticamente subito, Franzo Grande Stevens e Gianni Agnelli . Negli Anni 60, quando il primo era uno dei più brillanti e geniali avvocati italiani e il secondo era già l’Avvocato. «Ricordo il primo lavoro che mi affidò: vendere una sua azienda di macchine utensili a un gruppo americano. Una delle sue capacità era mettere a proprio agio gli interlocutori e quando mi presentai nel suo ufficio mi raccontò che suo nonno aveva scelto un avvocato napoletano per una causa civile, un po’ come stava facendo lui con me». Grande Stevens l’aveva raccontato così l’inizio di una grande amicizia, basata su una altrettanto grande stima e dalla quale era nata una collaborazione fitta e proficua, che lo aveva portato alla vicepresidenza della Fiat, ma soprattutto a essere l’uomo che meglio conosceva il pensiero di Gianni Agnelli e che meglio lo sapeva interpretare.

C’è stato un momento in cui era a lui che telefonavano quelli che volevano capire che aria tirasse ai vertici dell’impero Fiat e Grande Stevens, quell’aria, la conosceva bene e sapeva anche influenzarne il movimento con consigli e idee. Avvocato geniale, soprattutto in ambito di diritto societario, aveva spaziato ovunque in ambito professionale fino a partecipare, nel 1976, in qualità di difensore d’ufficio, al processo ai capi storici delle Brigate Rosse, assieme al presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino, Fulvio Croce, che venne poi assassinato dai terroristi.