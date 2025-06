Ecco il Mondiale per Club, via alla slot machine e rivoluzione Usa: l’obiettivo, l'impatto economico

Il calcio negli Stati Uniti: il quarto sport

La partecipazione delle squadre delle competizioni calcistiche più seguite – Premier League, Liga, Uefa Champions League e Major League Soccer – farà sicuramente da cassa di risonanza per l’audience globale del Mondiale per Club. E se da un lato la competizione aumenta la congestione del calendario, l’opportunità di giocare negli Stati Uniti e di accrescere la base di tifosi su quel mercato può essere vista come un’importante occasione commerciale per i club partecipanti. Il Mondiale per Club beneficia anche di un po’ di respiro nel calendario sportivo statunitense; pur essendo, infatti, in competizione con la Major League Baseball non si sovrapporrà a nessuno degli altri tre sport principali. Questo, invece, non accadrà in Europa, dove la competizione si accavallerà all’Europeo femminile che si terrà in Svizzera, all’Europeo Under 21 in Slovacchia, al Tour de France e a Wimbledon. Inoltre, i fusi orari rappresenteranno un ulteriore ostacolo, con il 40% delle partite in Europa in prima serata e quasi la metà in onda a mezzanotte o alle 3 del mattino. Tutti questi fattori limiteranno il pubblico da questa parte dell’Oceano e non è detto che il Mondiale per Club riesca a riscuotere e a scuotere l’interesse di quello europeo. Queste preoccupazioni hanno avuto un impatto sulla capacità della Fifa di vendere direttamente alle emittenti televisive o all’Unione Europea di Radiodiffusione i diritti, così li ha venduti a Dazn – che trasmetterà la manifestazione in chiaro, previa registrazione sulla piattaforma – per un miliardo di dollari, ma in precedenza aveva faticato a guadagnare terreno con i grandi broadcaster, come Itv nel Regno Unito, che si erano offerti di trasmettere la competizione, ma senza pagare alcun compenso al governo del calcio mondiale. Insomma è proprio il caso di dire che “staremo a vedere”.

Nel 2024, il calcio rappresentava solo il 6% della spesa per i diritti media sportivi negli Stati Uniti, con la Premier League che registrava il compenso più alto, pari a 450 milioni di dollari l’anno: appena il 2% della spesa complessiva del mercato. Considerata la base di tifosi statunitensi, i diritti calcistici sono probabilmente sottovalutati. Secondo il sondaggio di Ampere sui tifosi, il calcio è il quarto sport più seguito sul mercato, dietro solo ai tre grandi sport a stelle e strisce (football americano, basket, baseball), e il terzo più amato. Dalla ricerca di Ampere, solo il 4% dei tifosi statunitensi aveva dichiarato di essere interessato al Mondiale per Club nel quarto trimestre dello scorso anno, sebbene sia probabile che il numero sia aumentato ora che il torneo è ai nastri di partenza.