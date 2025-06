"Non c'è un altro Franzo Grande Stevens. La Juve e il rapporto con Agnelli..."

TORINO - Alla fine, e fino alla fine, è stata una gigantesca «fortuna». Massimo Mauro, nel ricordare Franzo Grande Stevens, l’ha ripetuto più e più volte. Lo sentiva dentro, e per questo l’ha tirato fuori, rovistando nel baule dei ricordi di ragazzo, con un trasporto carico di emozione che traspare dalla voce, dalla dolcezza dei racconti. Ieri si è spento «l’avvocato dell’Avvocato», ma - spiega l’ex calciatore della Juventus - lui di «questi nomignoli non ne aveva mica bisogno, aveva fatto la storia». E quella bianconera è stata in fondo soltanto una parentesi, tre anni elettrizzanti per certi aspetti (e pure vincenti), stancanti per molti altri. Perché raccogliere l’eredità del club torinese è stata comunque una missione non priva di cambi di scena, problemi, intuizioni, pertanto gestioni. Da calibrare al millimetro, come Grande Stevens era poi abituato a fare, senza mai perdere un largo sorriso e l’attenzione a quello che definiva il centro della sua esistenza: la famiglia. Gli amori di una vita.