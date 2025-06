Al-Khelaifi, dopo la Champions il PSG punta il Mondiale: "Entrerà nella storia"

Infantino e il paragone con la prima Coppa del Mondo

"Sono stato lieto di rivolgermi all'Associazione Europea dei Club e al suo Presidente Nasser Al-Khelaïfi alla vigilia del calcio d'inizio della storica Coppa del Mondo per Club FIFA" ha dichiarato il numero 1 della FIFA, Gianni Infantino. "Abbiamo firmato il Memorandum d'Intesa con l'ECA dal 2023 al 2030, un accordo che ha portato stabilità al calcio, poiché abbiamo trovato un equilibrio tra il calcio per club e quello per nazionali in tutto il mondo. Come per la Coppa del Mondo per nazionali in Uruguay nel 1930 - prosegue Infantino - questo è un torneo storico per i club, con così tanti giocatori, squadre e nazioni pronti a brillare sulla scena mondiale. È storico e, insieme, abbiamo reso possibile questa incredibile Coppa del Mondo per Club Fifa. Nel 2023, l'Eca e la Fifa hanno firmato un Memorandum d'Intesa a lungo termine, che include l'impegno a collaborare allo sviluppo della Coppa del Mondo per Club Fifa, della Coppa del Mondo per Club Femminile Fifa e alla continua crescita del calcio a livello mondiale. In qualità di unico organismo riconosciuto sia dalla Fifa che dalla Uefa per rappresentare i club europei a livello internazionale, l'Eca rimane impegnata a collaborare con le principali parti interessate per proteggere e plasmare il futuro a lungo termine del calcio".