Mondiale per club, Robbie Williams e Laura Pausini per il nuovo inno

Robbie Williams è stato confermato ambasciatore ufficiale Fifa per la musica e nel suo primo impegno ha invitato Laura Pausini a partecipare alla realizzazione del primo inno ufficiale della federazione calcistica internazionale, "Desire", che sarà presentato in anteprima alla partita inaugurale del Mondiale per club , a Miami. Scritto dallo stesso Robbie Williams e mixato a Richard Flack, 'Desire' accompagnerà i giocatori al loro ingresso in campo in tutti i tornei e le partite Fifa.

L'inno sarà presente anche ai Mondiali 2026

Le due stelle eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale del torneo, il 13 luglio al Metlife Stadium di New Jersey, ma 'Desire' farà il suo debutto tra poche ore in occasione della partita inaugurale, Inter Miami-Al Ahly, questa notte alle 2 ora italiana, prima di essere utilizzato in tutti i tornei Fifa a venire, compreso il Mondiale 2026. Il brano sarà accompagnato da un videoclip inedito che verrà proiettato sugli schermi dell'Hard Rock Stadium di Miami e poi disponibile sulle piattaforme digitali. "È un onore per me unire la mia voce a quella di un'icona del pop come Robbie - sottolinea Pausini -. La canzone che ha scritto è straordinaria, davvero toccante. È stato facile e naturale per me adattare la strofa in spagnolo. È un sogno essere al suo fianco al Mondiale per club, fin da bambina ricordo l'emozione intorno alle partite e ai campionati. L'Italia è un simbolo del calcio e io sono entusiasta di rappresentare le squadre italiane in questo torneo".