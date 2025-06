Taremi bloccato in Iran, Inter in apprensione al Mondiale: la situazione

L' Inter si trova in America, preparando il debutto nel Mondiale per Club . Ma Cristian Chivu sta dirigendo la squadra senza Mehdi Taremi . L'attaccante iraniano, infatti non è potuto partire per gli Stati Uniti e raggiungere i compagni nerazzurri nel ritiro in California. Il motivo? Il conflitto in essere tra Israele ed Iran.

Inter, Taremi bloccato in Iran

Taremi era reduce dagli impegni con la sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale, ed era pronto a raggiungere l'Inter. L'attaccante infatti si era regolarmente recato presso l'aeroporto di Teheran, il volo però è stato cancellato per motivi di sicurezza a seguito della chiusura dello scalo civile e dello spazio aereo del Paese. L'Inter ovviamente rimane in contatto costante con il proprio calciatore, cercando di trovare una soluzione per permettergli di raggiungere i suoi compagni di squadra per la manifestazione, che vedrà il debutto della squadra di Chivu contro il Monterrey tra 4 giorni.

La situazione rimane ad ogni complessa, tenendo conto delle ragioni di sicurezza. In attesa del suo arrivo, dunque, il neo tecnico nerazzurro potrà contare per l'attacco, oltre a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, solo su Valentin Carboni e Sebastiano Esposito, mentre Francesco Pio Esposito, a causa di un problema fisico, dovrebbe essere a disposizione soltanto per la fase ad eliminazione diretta.