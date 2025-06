Messi a secco, Trezeguet sbaglia un rigore: senza reti il match inaugurale del Mondiale

Finisce 0-0 il match inaugurale del Mondiale per Club Fifa tra l'Inter Miami di Lionel Messi e gli egiziani dell' Al Ahly . C'era tanta curiosità per l'esordio assoluto della competizione quadriennale col nuovo format che in questo mese vedrà ben 32 squadre, tra cui Inter e Juventus , sfidarsi per la vittoria finale. Sulle tribune, insieme al presidente della Fifa, Gianni Infantino, è stato avvistato Ronaldo , spazio anche a Roberto Baggio e David Beckham. Non è mancata la solita Messi mania che accompagna il fuoriclasse argentino da quando milita nella MLS statunitense.

La partita

La prima vera occasione è stata proprio dello stesso Messi, ma il mancino su calcio di punizione si è spento di poco sul fondo. Col passare dei minuti è stato l'Al-Ahly a confezionare le migliori occasioni per sbloccare la gara: alla mezz'ora, infatti, è stata annullata una rete agli egiziani per via di una posizione di fuorigioco di Abou Ali. L'opportunità più ghiotta è capitata a Trezeguet dagli undici metri (dopo un fallo di Segovia su Zizo), l'egiziano però ha trovato davanti a sé Ustari, che ha neutralizzato il calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa hanno alzato i giri del motore sempre con Messi, ma l'argentino non è riuscito a siglare il suo gol numero 50 con la maglia dell'Inter Miami. A sei minuti dalla fine dei tempi regolamentari, Picault ha schiacciato di testa su cross dello stesso Messi, El-Shenawy ha deviato il pallone in corner. In campo anche Federico Redondo, figlio d'arte dell'ex Milan e Real Madrid.