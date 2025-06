Psg-Atletico Madrid: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

Si preannuncia un match pirotecnico quello tra il Psg di Luis Enrique, reduce da un incredibile triplete con il club parigino culminato con la conquista della tanto attesa Champions League ai danni dell'Inter - ed il sogno di portare all'ombra della Tour Eiffel l'ennesimo trofeo della stagione -, e l'Atletico Madrid de 'El Cholo' Simeone. Per entrambe le squadre questo rappresenta il match d'esordio all'interno del Mondiale per Club e, allo stesso tempo, il primo scontro in assoluto tra due squadre europee all'interno del torneo.