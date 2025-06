Di Gregorio para la Premier: ha la fiducia della Juve e di Tudor

Di Gregorio, piena fiducia Juve

Tanto da far ricevere a Di Gregorio i complimenti di autentiche legends bianconere come Peruzzi e Zoff, che gli hanno rivolto attestati di stima. In questi primi giorni pure Chiellini e Comolli hanno confermato la loro piena fiducia nei confronti della saracinesca lombarda. E il bello deve ancora venire. E Uomo DiGre nella prossima stagione spera di lottare per lo scudetto con la Juve. Il che rappresenterebbe il propellente ideale per prendere la rincorsa verso la Nazionale. L'ex ct Spalletti per mesi l'ha ignorato, nonostante il grande rendimento espresso prima col Monza e poi in bianconero. Con Gattuso le porte di Coverciano potrebbero, invece, finalmente aprirsi per il numero 29, che nel frattempo ha in testa solo la Juventus. Con buona pace di chi dalla Premier aveva provato ad allacciare i contatti per strapparlo da Torino. Di Gregorio ha parato anche loro.