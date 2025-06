Correa-Botafogo, gaffe Mondiale in conferenza: "Non è mio fratello"

Un momento di ilarità (e un pizzico di imbarazzo) ha segnato la conferenza stampa di presentazione di Joaquin Correa , nuovo acquisto del Botafogo , arrivato in Brasile a inizio giugno per rinforzare la squadra in vista del Mondiale per Club. L’ex attaccante dell’Inter, noto anche come “El Tucu”, si è trovato al centro di un siparietto piuttosto curioso con un giornalista decisamente... confuso.

Correa-Botafogo cos'è successo

Durante l’incontro con la stampa, a Correa è stato chiesto che emozioni avrebbe provato nel trovarsi subito di fronte ad Angel Correa, attaccante dell’Atletico Madrid (in campo questa sera contro il Psg). Il cronista, convinto di trovarsi davanti a una rivalità in famiglia, ha infatti domandato: "Come ti senti ad affrontare tuo fratello Angel Correa?". La risposta, a metà tra lo stupito e l’ironico, non si è fatta attendere: "Non è mio fratello". Ma la scena non si è chiusa lì.

Anzi, il giornalista ha insistito, forse convinto di aver smascherato un legame familiare nascosto: "Ma non vi chiamate entrambi Correa?". L’attaccante argentino, cercando di trattenere un sorriso, ha ribattuto con calma e un filo d’incredulità: "Sì, ma non tutti quelli che si chiamano Correa sono miei fratelli". Un piccolo episodio surreale che ha movimentato la conferenza e fatto sorridere i presenti, con Joaquin che ha gestito l’episodio con aplomb e una buona dose di pazienza. E anche se l’avversario in questione non è un parente, la sfida tra i due Correa promette scintille ma solo sul campo.