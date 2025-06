Auckland imbarazzante, il Bayern ne fa 10: al Mondiale per Club pioggia di gol

Bayern Monaco-Auckland City, la partita

Il match è il Bayern che assedia la "fortezza" dei neozelandesi che dal fischio d'inizio si barricano in 10 dietro la linea della palla in una dorta di 5-5-0. La resistenza di Auckland però crolla dopo 5 minuti: Tracey salva su colpo di testa di Coman ma al calcio d'angolo l'ex Juve questa volta non fallisce ancora di testa su assist del neo-arrivato Tah per quello che è il 71° gol in carriera con la maglia del Bayern. Coman non si accontenta e dopo il gol è protagonista per l'assist del raddoppio al 18' di Boey e poi del poker al 22', nel mezzo il tris realizzato da Olise al 20'. Prima dell'intervallo arrivano la manita realizzata dal capitano Thomas Muller al 45' e poi il 6-0 di Olise nel recupero.

Nella ripresa Kompany sostituisce i due protagonist del primo tempo, Coman e Olise, per Gnabry ed il classe 2008 Karl con Auckland che al 49' si affaccia per la prima volta nell'area bavarese guadagnandosi anche un calcio d'angolo dopo una bella ripartenza di Manickum. Calcio d'angolo che vede anche la prima parata di Neuer i uscita a far suo il cross. La vera notizia della giornata è Harry Kane a secco di reti, infatti il bomber britannico dovrà rinviare la gioia del primo gol al Mondiale per Club dopo la sostituzione per Musiala al 61' il quale: al 68' sigla il 7° gol con un bel destro a giro da fuori area, al 72' dal dischetto sigla l'8-0 e doppietta e poi la tripletta all'83'. C'è anche del romaticismo finale perché il 10° gol lo firma Muller all'89' arrivando a 250 reti con la maglia del Bayern.