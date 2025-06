Juve, primo allenamento in USA: Bremer presente, Tudor osserva tutti

West Virginia si è tinta di bianconero: la Juventus ha svolto il primo allenamento al Greenbrier Sport Performance Center di White Sulphur Springs, in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain , giovedì 19 giugno alle 3 (ora italiana). La squadra di Tudor ( qui le sue dichiarazioni ) è partita ieri per l'America e oggi è scesa in campo per la prima seduta sotto gli occhi vigili dell'allenatore croato, che nei giorni scorsi ha firmato il rinnovo di contratto con i bianconeri, dopo la conferma anche di Comolli in conferenza stampa.

Juve, la preparazione in vista del Mondiale per Club

Tudor può contare su un gruppo numeroso, con le sole assenze di Perin e Cabal per infortunio. Dopo il consueto saluto postato anche sui social, dove è emersa la grinta di Kalulu, i calciatori hanno svolto la parte atletica e anche con il pallone. Presente anche Bremer che ha partecipato alla seduta con il resto del gruppo, si è visto anche Milik. Chi è rientrato dalle nazionali, in queste ore, ha seguito un lavoro un po' più leggero, in attesa di riprendere i ritmi tradizionali del resto del gruppo. Intanto a Boston si sono radunati i tifosi al Fan Village della Juventus. Il conto alla rovescia per l'esordio al Mondiale per Club si avvicina e il tecnico croato avrà a disposizione diversi giocatori per scegliere gli undici titolari. I prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere gli ultimi nodi e affrontare le prime due gare al meglio, in vista poi del big match contro il Manchester City.