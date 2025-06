Psg show: dopo il trionfo Champions con l'Inter arriva il poker all'Atletico al Mondiale per Club!

È un Psg inarrestabile quello che all'esordio al Mondiale per Club piega con un netto 4-0 l' Atletico Madrid al Rose Bowl di Pasadena (fu il teatro della finale mondiale del 1994 tra l'Italia di Arrigo Sacchi e il Brasile di Carlos Alberto Parreira). Freschi di Triplete, i francesi di Luis Enrique , dopo aver annichilito l' Inter in finale di Champions League (5-0), rifilano un poker d'autore ai Colchoneros di Diego Pablo Simeone , mai in partita.

Psg inarrestabile: poker all'Atletico Madrid

Un dominio assoluto dei francesi dal primo all'ultimo minuto che vanno a segno nella prima frazione di gioco con Fabian Ruiz e Vitinha, mettendo poi il punto esclamativo nella ripresa con il tris di Mayulu e il poker di Lee Kang-In su calcio di rigore allo scadere. Sul 2-0 Sorloth ha una ghiotta occasione per riaprire il match ma da zero metri, incredibilmente, spara alto. Poco dopo arriva il rosso per Lenglet che mette la pietra tombale sulle speranze degli spagnoli di tornare in gara. Al 58' annullato un gol a Giuliano Simeone per un netto fallo su un avversario: l'arbitro, Istvan Kovacs, dapprima non ravvede alcuna irregolarità ma, una volta chiamato al Var, modifica la propria decisione e cancella la rete.