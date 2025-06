Mayulu, dopo il 5-0 all'Inter purgato anche Simeone: alla scoperta del talento Psg

Da Parigi a Monaco e un filo conduttore

Luis Enrique con i giovani si ci diverte e quando sono bravi non ha problemi a lanciarli in campo. Ha avuto ragione su Doué, convincendo tutti ad aspettarlo. E ora spera in futuro di ricevere altre belle risposte da Mayulu. Il primo gol del 2006 in Ligue 1 è stato molto simile alla rete segnata contro l'Inter: in entrambi casi, grande inserimento alle spalle della difesa e poi bolide sul primo palo. Contro i nerazzurri lo ha fatto con meno spazio e con meno tempo, ma è una qualità che ha nelle corde. Centrocampista di gamba e inserimento, con un bel sinistro che può far male alle difese avversarie. Può far tutto, in Youth League ha giocato sia mediano sia trequartista. Una duttulità che lo rende compatibile al calcio moderno e soprattutto al centrocampo del Psg che anche contro la squadra di Inzaghi non ha dato riferimenti e posizioni fisse. Anche in Francia ovviamente è monitorato e ha già vinto il Lafarge Foot Avenir e anche il Titi d'Or come premio individuale.