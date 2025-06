Dopo l’esordio al Mondiale per club contro i messicani del Monterrey (previsto domani al Rose Bowl Stadium di Los Angeles alle 18 ora locale, le 3 di notte in Italia) e la seconda partita con l’Urawa Red Diamonds (fissata per sabato al Lumen Field alle 12 ora locale, le 21 in Italia), l’Inter chiuderà il girone eliminatorio contro il River Plate, sempre a Seattle (dove