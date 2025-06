Bezhani alla Juve, Comolli lo chiama (e paga): direttore sportivo o tecnico? Nessuno dei due!

Comolli vuole Bezhani alla Juve. Tolosa a caccia del nuovo presidente

Il nome sul tavolo, già da alcuni giorni, è infatti quello di Viktor Bezhani, responsabile dell’area scouting al Tolosa e uomo di fiducia di Comolli. Al punto che il fresco dg della Juventus sta facendo tutto il possibile per portarlo con sé alla Continassa, nonostante il 40enne albanese sia sotto contratto con il club francese e possa servire una sorta di indennizzo per liberarlo. Non è ancora il tempo, però, perché in Francia è in corso una riorganizzazione societaria. E proprio su questo versante ci dovrebbero essere importanti novità nelle prossime ore. Salutato il profilo di Comolli, infatti, la proprietà RedBird – la stessa del Milan, che ha quote anche di Liverpool, Boston Red Sox e Pittsburgh Penguins – si è affidata all’agenzia CAA Stellar per individuare il volto giusto per la successione sulla poltrona del presidente. E la ricerca pare abbia prodotto la “short list” desiderata: ci sono dentro Julien Fournier, ex dirigente del Nizza, Olivier Cloarec, già presidente del Rennes, e anche Olivier Pickeu, il nome più suggestivo, poiché giocatore del Tolosa negli anni Novanta, oltre che uomo di società poi all’Angers e al Caen. Fonti francesi sostengono siano in corso dei colloqui attitudinali per arrivare alla definizione del successore di Neil Chugani, attuale presidente ad interim, sempre nel solco del credo aziendale volto a premiare figure con forti competenze nell’analisi dei dati.