Perin, tre chiamate per l’addio. La Juve individua il sostituto: sarà derby mercato

Le alternative?

Detto che un occhio all’eventuale caos generato dal rinnovo a singhiozzo di Donnarumma sarà inevitabile non darlo, il processo decisionale bianconero si sposterà su potenziali opportunità di mercato. Un profilo è quello di Provedel, scavalcato da Mandas come titolare alla Lazio e però pronto a ritrovare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste: può spostare. Un altro nome apprezzato è quello di Falcone del Lecce, mentre per Carnesecchi ci vorrebbero addirittura 40 milioni di euro, e non è tempo di investimenti tra i pali. Da non sottovalutare la pista francese, soprattutto quella che porta al Tolosa: Guillaume Restes è molto interessante. Classe 2005, ha chiuso terzo in Ligue1 per clean sheets. E sarebbe in perfetta linea filosofica societaria, un po’ come Djordje Petrovic, del 1999 e forse la migliore espressione del massimo campionato francese insieme al bravissimo Chevalier (che costa tanto). Ecco, ci saranno da cogliere tanti aspetti, ma uno in particolare: com’è stato per Di Gregorio, occorrerà un calciatore che sia da Juventus. Non semplice.