Vlahovic al Milan, per Allegri è un affare: la cifra che accontenterebbe la Juve

TORINO - Mantenere il focus. Non farsi trasportare dal momento. Né proiettarsi alla domanda delle domande, che ormai è in forte pressing: cos’accadrà nel suo domani? Non devono essere giorni semplici, questi, per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è nel pieno di un turbinio di riflessioni. Riguardano quasi tutte il futuro. Ne resiste al limite qualcuna - in superficie - sul passato, su quanto avrebbe potuto dare e invece non è riuscito a fare. Del resto, Dusan è tornato dal ritiro della Serbia con un paio di valigie già pronte, ma non per l’imminente viaggio in America. O meglio: non solo. Tutti in fondo si stanno guardando attorno, alla ricerca di un po’ di risposte. Ma nel frattempo l’unica traccia è arrivata dalle dichiarazioni di Damien Comolli, direttore generale bianconero, che in sede di presentazione era stato piuttosto chiaro su DV9: prima di prendere qualsiasi decisione, il desiderio era quello di capire. Capire i perché dei volti e dei risvolti di questa storia. Capire se ci sono margini per ricucire, oppure se la situazione ereditata è esattamente ciò che appare: un nodo complicatissimo da sciogliere, ulteriormente attorcigliato da ego, non detti e da un allontanamento figlio anche delle recenti prestazioni.