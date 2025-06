Juve, chi arbitra l'esordio al Mondiale per Club: novità assoluta

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno la Juventus farà il suo esordio al Mondiale per Club contro l’ Al Ain , società calcistica degli Emirati Arabi Uniti. Designazione tutta al femminile per la partita che dovrà affrontare la formazione di Igor Tudor : arbitrerà l’incontro Tori Penso (Stati Uniti), coadiuvata dai due assistenti Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt (Stati Uniti). Il fischio d’inizio verrà dato alle ore 3.00 italiane.

Il precedente con Ronaldo e Brozovic

Per l'arbitro statunitense sarà la prima volta con la Juventus in ambito internazionale: in Arabia invece Tori Penso ha già diretto la finale della Riyadh Season Cup tra Al Nassr e Al Hilal. La direzione di gara della statunitense qui fece infuriare sia il portoghese che l'ex mediano dell'Inter: entrambi assunsero un atteggiamento intimidatorio verso di lei dopo essere stati ammoniti. Negli Stati Uniti, questo direttore di gara è una delle colonne portanti del mondo arbitrale, tanto da essere stata eletta nel 2020 come amministratore delegato della National Intercollegiate Soccer Officials Association, un'associazione che mira a creare un migliore sistema di arbitraggio a tutti i livelli nel Paese.