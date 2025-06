Tevez fischiato al match di beneficenza, risposta show: poker per la rimonta!

Tevez show tra gol, fischi e cartellini

Tifosi di Manchester sponda United presenti alla partita benefica che hanno voluto sottolineare il loro sentimento nei confronti dell'Apache. Tevez è stato sonoramente fischiato quando il suo nome è stato letto dagli altoparlanti prima del suo ingresso come sostituto nel secondo tempo. L'argentino prima ha risposto ai fischi mostrando in maniera divertita l'orecchio e il proprio nome sulla maglia, poi si è scatenato segnando quattro gol in 15 minuti e ribaltando il risultato di 2-0 a favore dell'Inghilterra. A sorpasso completato sul 5-4 per i World XI, Tevez si è reso ulteriormente protagonista con un fallo su Aaron Lennon per difendere il risultato. Un entrata alla Bonucci, altro ex Juve presente in campo, con l'arbitro che ha concesso all'esterno inglese di ammonire Tevez per l'intervento subito.