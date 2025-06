Juve in Usa, un Locatelli in più: verso il ritorno in campo al Mondiale

Si avvicina sempre di più l'esordio della Juventus al Mondiale per Club negli Stati Uniti. I bianconeri debuttano, mercoledì 18 giugno 2025 alle ore 21:00 locali (le ore 3:00 del mattino in Italia), contro l'Al Ain e hanno svolto il secondo allenamento negli Usa in vista della gara. Domani, vigilia della partita, la Juve scenderà in campo nella mattinata americana per l'allenamento di rifinitura, prima della partenza per Washington.