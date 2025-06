Chelsea, buona la prima al Mondiale: Los Angeles FC ko. E Giroud perde la maglia...

Inizia con una vittoria il cammino del Chelsea di Enzo Maresca al Mondiale per Club. Il girone D si apre infatti ad Atlanta col successo dei Blues, freschi vincitori della Conference, sul Los Angeles FC per 2-0 con le reti di Pedro Neto ed Enzo Fernandez, in un match tutt'altro che semplice per i 'padroni di casa'. I Blues, infatti, si sono ritrovati dinanzi ad una super prestazione messa in campo dal Los Angeles FC, con Giroud - ex conoscenza della Serie A nonché del club di Londra, con cui ha vinto la Champions nella stagione 2020/21 - protagonista di un episodio molto particolare. Il centravanti ha, infatti, smarrito la maglia da gioco, motivo per cui il secondo tempo - che l'ha visto subentrare ad Ebobisse - è iniziato con un vistoso ritardo.