Vlahovic al Milan, Theo Hernandez-Juve: lo scambio clamoroso accende il calciomercato. E Tomori...

Il tema Vlahovic, i flirt di Theo

Si lavorerà, necessariamente. E consapevoli delle tante strade del mercato, alcune pronte e farsi vicoli ciechi, altre in grado di diventare autostrade di opportunità. Quelle più ghiotte? Juventus e Milan le hanno in fresco e in vetrina: a Torino c’è il tema Vlahovic e un prezzo ritenuto tutto sommato ragionevole, ma non per questo i rossoneri non proveranno a sfruttare l’assist dell’ultimo anno di contratto e l’apparente rottura tra le parti;