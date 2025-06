Monterrey-Inter: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

PASADENA (Stati Uniti) - Comincia dal Rose Bowl Stadium di Pasadena il cammino della nuova Inter di Christian Chivu al Mondiale per Club 2025. Dopo la pesante sconfitta in finale di Champions e lo Scudetto perso contro il Napoli, i nerazzurri hanno chiuso il ciclo Inzaghi per aprire un nuovo capitolo della loro storia con il nuovo tecnico che avrà il suo start contro i messicani del Monterrey nella sfida valida per la prima giornata del Girone E (le altre due squadre del gruppo sono River Plate e Urawa Red Diamonds). L'Inter torna in campo per la prima volta dopo la manita del 31 maggio scorso a Monaco di Baviera e c'è voglia di riscatto per partire al meglio in questa nuova competizione. Oltre alle già note assenze di Bisscek, Calhanoglu e Acerbi, le altre defezioni per Chivu sono quelle di Dumfries, fermato da un problema fisico, e Taremi, rimasto bloccato in Iran dal conflitto bellico. Per il club messicano occhi puntati sull'intramontabile Sergio Ramos e l'ex conoscenza della Serie A Lucas Ocampos.