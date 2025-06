Fluminense-Dortmund: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale

NEW JERSEY (Stati Uniti) - Di qua l’infinito Thiago Silva, 41 anni a settembre. Di là il 19enne Jobe Bellingham, che al Mondiale per club si porta appresso un bagaglio di pressioni e aspettative. Fluminense-Borussia Dortmund è anche questo. Brasile-Germania è sempre una sfida di grande fascino. Ed è già scontro diretto per il primo posto nel girone F dove i coreani dell’Ulsan Hyundai e i sudafricani del Mamelodi sono destinati a recitare da comprimari. Il Borussia ha dovuto lottare fino all’ultima giornata in Bundesliga, dove ha chiuso quarto, per staccare il ticket della prossima Champions. Il Fluminense si è messo in stand by nella serie A brasiliana con il quinto posto e nella Coppa Libertades (vinta nel 2023, risultato grazie al quale è ora nel torneo statunitense) con il primo nel proprio girone. Oggi ci sarà da divertirsi. L’ex Milan e Chelsea Thiago Silva sarà al centro della difesa dei brasiliani con la fascia di capitano al braccio, Bellingham junior (pagato 31 milioni al Sunderland con il quale è stato promosso in Premier League firmando 4 gol e 5 assist in 40 partite) dovrebbe partire dalla panchina, ma sarà in testa alle rotazioni. Vederlo con la maglia che ha fatto diventare grande il fratello maggiore Jude è di grande fascino. Il suo nuovo allenatore Niko Kovac lo consacra e lo responsabilizza allo stesso tempo: «Mi aspetto possa essere subito protagonista, non l’ho certo portato per visitare l’America». Nell’impianto che ospita i New York Giants e i New York Jets, icone del football americano, ecco Fluminense-Borussia Dortmund. Chi andrà al primo… touchdown?