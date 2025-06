Boca-Benfica, una guerra: Belotti espulso, tre rossi, Di Maria gol davanti a Pogba e Dybala

MIAMI (FLORIDA) Quattro gol, tre espulsioni e un'altalena di emozioni infinita: è successo davvero di tutto all'Hard Rock Stadium di Miami nel match tra Boca Juniors e Benfica valido per il primo turno del Gruppo C del Mondiale per Club . Ad assistere alla sfida, terminata con il punteggio di 2-2 , anche i romanisti Leandro Paredes e Paulo Dybala e l'ex Juve Paul Pogba (tutti e tre hanno vestito la maglia bianconera).

Uno-due Boca Juniors, Di Maria accorcia

Partono meglio i lusitani ma, come spesso succede nel calcio, basta una fiammata o un episodio per cambiare l'inerzia del match: spinti dal proprio pubblico che trasforma l'impianto nella Bombonera, gli Xeneizes fimano un uno-due micidiale tra il 21' e il 27' andando a segno con Merentiel e Battaglia. Ander Herrera, centrocampista messicano ex Manchester United e Psg, uscito dal campo per infortunio a metà tempo, viene espulso dalla panchina per aver aggredito uno steward. A riaprire il match ci pensa l'ex Juve Angel Di Maria che dal dischetto spiazza Marchesin e dimezza le distanze prima di andare negli spogliatoi. Nella ripresa gli argentini provano a spezzare il ritmo degli avversari mettendola sul piano dell'agonismo, mentre Bruno Lage inserisce Belotti al posto dell'ex Roma Dahl per dare maggiore peso all'attacco.

Belotti espulso, Otamendi pareggia

Il Gallo, però, la combina grossa e al 70' viene espulso: nel tentativo di raccogliere un lancio lungo non vede l'anticipo di Costa e invece del pallone colpisce la nuca dell'avversario. L'arbitro inizialmente ammonisce, poi cambia il colore del cartellino dopo aver rivisto le immagini dell'episodio al monitor. Nonostante l'uomo in meno, però, i lusitani attaccano a testa bassa e all'84' trovano il pareggio con un altro argentino, Otamendi. Scintille nel finale e terzo rosso della serata, con Figal che ristabilisce la parità numerica per un folle intervento a metà campo su Florentino. Al triplice fischio Boca e Benfica guadagnando un punto piazzandosi così alle spalle del Bayern Monaco e davanti all'Auckland.