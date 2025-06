Osimhen, la Juve s'infila nell'intrigo: la situazione tra contatti, possibilità e alternative

La maxi asta

Le possibilità di vedere Osimhen in bianconero, però, sussistono. Innanzitutto perché, a trattare con il Napoli, che ne detiene il cartellino, non si presenterebbe più Giuntoli, bensì il suo successore Comolli: una sorta di tabula rasa sui rapporti pregressi anche per De Laurentiis. Quello stesso De Laurentiis che, a dispetto delle smentite di facciata, un problema interno da risolvere ce l’ha, poiché il nigeriano e gli azzurri rappresentano due pianeti destinati a non riallinearsi più. C’è la possibilità che un club estero paghi la clausola da 75 milioni, valida dall’1 al 15 luglio, certo, discorso che vale per l’Al Hilal così come per il Galatasaray, che vorrebbe trattenere ancora la punta in Turchia. A maggior ragione dopo un’annata da 37 gol in 41 partite: cifre in grado di impressionare anche un esperto di numeri come... Comolli. Ma c’è anche la possibilità che il Napoli si ritrovi a trattare per l’addio del nigeriano, e ADL non potrà ripetere il copione di un anno fa. E poi, in ultimo, c’è il discorso legato alle alternative in mano ai bianconeri: le bocche di fuoco di questa levatura sul mercato scarseggiano e Viktor Gyokeres, una di queste, pare sempre più indirizzato verso l’Arsenal, al saldo delle scaramucce tra Gunners e Sporting per tirare sul prezzo. Un altro fattore che potrebbe “spingere” la Juventus v