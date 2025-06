Kalulu: "Il Psg non mi ha sorpreso. Con Deschamps ho parlato della Juve. Sempre più francesi..."

Che gruppo ha ritrovato dopo la sosta per le Nazionali? "È sempre bello poter tornare a confrontarsi con il resto dei compagni. C’è molto entusiasmo: sappiamo di avere bisogno l’uno dell’altro per disputare al meglio questo torneo".

Fisicamente come state? Questa stagione non sembra finire più…

"Stiamo bene, resta ancora un passo da fare, poi potremo concederci qualche giorno di vacanza… Non vivo il Mondiale come un nuovo inizio, ma come la fine di una stagione molto lunga. Abbiamo centrato la qualificazione in Champions, ma c’è ancora un altro step da fare. Però sappiamo come dobbiamo giocare e interpretare le prossime partite…".

Che percezione ha di questa nuova versione del Mondiale per Club?

"Personalmente, la vivo come un’occasione per fare bene. Giocare per la Juventus implica il dover scendere in campo ogni volta per la vittoria. Cercheremo di farlo. Il fatto che a giocarselo siano i club e non le Nazionali non significa nulla: è un Mondiale a tutti gli effetti. Siamo contenti di poter disputare per la prima volta questa competizione".