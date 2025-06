Psg-Inter 5-0, Lautaro spiega: "Durissimo, ti resta in testa...ecco qual è la verità"

Dagli Stati Uniti, dove l’ Inter si prepara all’esordio nel Mondiale per Club contro il Monterrey di Sergio Ramos, Lautaro Martinez ha rotto il silenzio. Lo ha fatto con lucidità e consapevolezza, lasciando emergere tutta l’amarezza per la pesante sconfitta subita contro il Psg a Monaco (5-0), ma anche la voglia di ripartire con energia sotto la nuova guida tecnica di Cristian Chivu . “È difficile dare spiegazioni. Ci ho messo 5-6 giorni prima di dire qualcosa in pubblico, perché ero triste e non capivo come era stato possibile perdere in quel modo una opportunità del genere”, ha esordito il capitano nerazzurro, riferendosi alla batosta europea.

Ko Champions e opportunità Mondiale

“La verità - spiega Lautaro - è che noi non siamo riusciti a fare niente di quello che avevamo preparato e loro sono riusciti a fare tutto. È stato durissimo, rimane in testa”. Una ferita profonda, difficile da metabolizzare in poche ore. Ma nel calcio il tempo non concede tregue, e l'attaccante argentino lo sa bene: “Il fatto di giocare subito è positivo. Un po’ di aria fresca è molto importante anche se le idee di Chivu sono simili a quelle di Inzaghi. Però abbiamo già parlato tanto e sono molto d’accordo su quello che mi ha detto, la pensiamo alla stessa maniera, anche a livello di mentalità per vincere. Qualcosa cambierà, ma abbiamo appena iniziato a lavorarci".

L’obiettivo resta invariato: arrivare fino in fondo, sempre. L’Inter ha una missione da onorare in ogni torneo e il Mondiale per Club non fa eccezione: “Ogni volta che inizia una competizione l'Inter sa che deve arrivare in fondo, questa cosa deve essere chiara. Stiamo lavorando bene, anche se abbiamo avuto poco tempo per prepararci dopo le Nazionali”.