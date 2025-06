Calhanoglu "vuole il Galatasaray": l'addio Inter dipende da... Osimhen

E qui entra in gioco Osimhen . L'attaccante nigeriano ha contribuito con 26 gol alla vittoria dell'ultima Super Lig e il Galatasaray sta facendo di tutto per trattenerlo, nell'ottica di disputare una Champions League da protagonista (infatti ha già ingaggiato Sané a zero e sogna pure Ter Stegen e Bernardo Silva ). Come per Calhanoglu , l'offerta per il giocatore di proprietà del Napoli è di quelle irrinunciabili, 15 milioni più 10 garantiti da sponsor. Più complicato arrivare ai 75 milioni della clausola. Soldi che avrebbe già investito l'Al Hilal , ma Osimhen ha rifiutato.

Juve e United su Osimhen

Gli arabi però non mollano, così come sognano il nigeriano anche Juve e United. Il Galatasaray ha spiegato a Stipic che finché sarà in corsa per Osimhen, gli sforzi economici saranno rivolti verso di lui. E' evidente che se il Gala facesse suo l'attaccante, farebbe poi fatica a sottoporre all'Inter la proposta necessaria, i suddetti 25 milioni (e 15 ventilati in Turchia non basterebbero...); ma se non dovesse vincere la corsa a Osimhen, allora sì che Calhanoglu - tifoso del club e capitano della nazionale - diventerà il primo obiettivo. Dunque servirà pazienza per capire cosa accadrà.

