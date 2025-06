Daffara, il "baby Buffon" blindato: sognando la Juve con l'assist Perin

La storia di Giovanni Daffara: il "Baby Buffon"

La storia è in fondo comune a tantissimi ragazzini: viene notato mentre gioca nella Biellese – e già c’era chi, tra il serio e il faceto, azzardava paragoni chiamandolo “Baby Buffon” -, e dopo i provini di rito la Juventus lo ha portato dentro il suo settore giovanile. Il percorso è stato regolare, ma è in Primavera che arriva la svolta. Una serie di sfortunati eventi – leggasi infortuni -, si sono presto trasformati in opportunità: Daffara partiva dietro nelle gerarchie ma riesce a diventare il portiere titolare dell’Under 19 allenata da Montero, nella stagione 22/23. Lo stesso anno, sempre causa infortuni, è stato chiamato in Next Gen dove debutta – il 12 marzo 2023 -, contro il Novara.