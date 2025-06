Flamengo, Jorginho trascinatore: Esperance ko e la prossima c'è Maresca

Successo all'esordio per il Flamengo, che supera la formazione tunisina dell'Esperance nell'incontro valido per la prima giornata del Mondiale per Club. Al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Jorginho e compagni si impongono con il finale di 2-0, firmato Giorgian De Arrascaeta e Luiz Araujo. Debutto positivo per l'italo-brasiliano, che partito titolare ha servito l'assist per il secondo gol.