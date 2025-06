"Inzaghi-Al Hilal, tutto fatto da prima della finale Champions": l'annuncio

Simone Inzaghi si appresta ad esordire in quella che è la sua nuova avventura da allenatore dell' Al Hilal , dopo gli ultimi quattro anni trascorsi sulla panchina dell'Inter. Il suo esordio arriverà in concomitanza con quello di un altro tecnico: Xabi Alonso al Real Madrid . I due, infatti, si affronteranno nel match di domani sera, ore 21:00 all'Hard Rock Stadium in Florida. Ad approfondire le vicende legate alla trattativa che hanno portato l'ex tecnico dei nerazzurri ad accettare la proposta arrivata dall'Arabia Saudita, ci ha pensato l'amministratore delegato dell'Al Hilal, Esteve Calzada .

I retroscena sull'accordo Inzaghi-Al Hilal

"Tutto era stato definito in anticipo, ma il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere". Questo è quanto ha affermato l'ad dell'Al Hilal in merito alla trattativa che ha sottratto Inzaghi all'Inter, che ha poi continuato: "Può sembrare una decisione dell’ultimo minuto ma in realtà è frutto di un lungo lavoro dietro le quinte. Inzaghi stava per disputare un match fondamentale e ci ha chiesto espressamente di rimandare tutto a dopo la finale". Le dichiarazioni rilasciate da Calzada alla BBC faranno sicuramente storcere il naso ai tifosi dell'Inter, coinvolti nel rush finale che ha condotto poi alla sonora sconfitta in finale di Champions League contro il PSG.