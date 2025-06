Fluminense-Dortmund senza gol a New York: Adeyemi e Guirassy restano a secco

NEW YORK (Stati Uniti) - In un semivuoto MetLife Stadium di New York prende il via il Gruppo F del Mondiale per Club con il pareggio per 0-0 proprio nel big match tra il Borussia Dortmund ed il Fluminense in un match poco entusiasmante dove solo i brasiliani hanno regalato qualche occasione. Due tiri in porta per la squadra di Kovac mai pericolosa nell'arco dei 90 minuti.

Fluminense-Borussia Dortmund, la partita

Nel primo tempo emerge una netta differenza di condizione visto che i "Tricolor" sono nel pieno del campionato ed infatti per due volte le accelerazioni di Arias mettono in difficoltà la difesa giallonera chiamando in causa Kobel. Il Dortmund si affaccia timidamente nell'area dei brasiliani e al 34' Martinelli fa tremare la squadra Kovac con un tiro a giro da fuori area di poco fuori in quella che è stata l'unica vera occasione dei primi 45 minuti. Complessivamente Fluminense più reattivo e più propositivo come testimoniano gli 8 tiri (2 in porta).

Ad inizio ripresa (57') occasione clamorosa sprecata per il Fluminese con il contropiede condotto da Everaldo che arrivato in area decide di servire Canobbio il quale, stanco dalla corsa di 60 metri, calcia debolmente tra le braccia di Kobel. Il primo tiro in porta dei tedeschi arriva al 74' con una conclusione da fuori area di Nmecha parata senza problemi da Fabio. Fluminese sempre pericoloso quando accelera e al 79' Serna scappa sulla linea di fondo, mette in mezzo e solo un gran intervento in scivolata di Bensebaini devia la sfera nelle mani di Kobel evitando un possibile tap-in. Solo nei minuti di recupero il Borussia pressa gli avversari nella loro area con du calci d'angolo dove Fabio deve estendersi sulla conlusione potente ed angolata di Sule.