Il River Plate non sbaglia, debutto vincente al Mondiale: 3-1 all'Urawa

Buona la prima per il River Plate al Mondiale per Club. Gli argentini hanno infatti battuto 3-1 l’Urawa Red Diamonds nel primo turno della fase a gironi della nuova competizione che si sta disputando negli Stati Uniti. Un esordio vincente per i sudamericani che conquistano tre punti e salgono in testa al girone E (quello dell’Inter) mentre i giapponesi rimangono fermi a quota 0.