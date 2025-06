Tudor: Juve, finalmente ho tutti a lottare per la maglia. Tre colpi mercato e siamo lì per vincere

Cambiaso ha sottolineato più volte che la squadra ha sempre remato in suo favore, anche quando si parlava di un possibile arrivo dei vari Conte e Gasperini… Che effetto le fa sentire queste dichiarazioni dai suoi giocatori? «Andrea dice così perché altrimenti sa bene che lo faccio fuori (ride ndr.). Scherzi a parte, alla fine quello che conta di più sono i rapporti con i giocatori, quindi sono contento di sentirli dire questo. Con loro cerco sempre di essere corretto, non nascondo i problemi sotto al tappeto. Ma soprattutto, sono esigente: in settimana li sottopongo sempre a due o tre allenamenti intensi, da cui li faccio uscire sfiniti… Mi sembra il minimo».

A tal proposito: ormai le stagioni tra i nuovi format di Supercoppa italiana, Champions League e Mondiale per Club - senza dimenticare ovviamente gli impegni con le Nazionali - per alcuni giocatori sono destinate a non finire mai. In rosa ha diversi interpreti che, dopo la chiusura del campionato, non si sono ancora fermati nemmeno un secondo per rifiatare… Come li gestirà nel corso del torneo? Dobbiamo aspettarci più rotazioni del solito?

«È vero si gioca sempre di più, ma rispetto ai miei tempi i ragazzi mangiano meglio, i trattamenti sono più efficienti, così come le attrezzature… C’è un po’ di stanchezza, ma vi assicuro che quando i giocatori sentono la musichetta della Champions, o delle competizioni più importanti, questa scompare. Vorrebbero scendere in campo tutti, dal primo all’ultimo. Partecipare, dare il loro contributo. A quel punto, l’allenatore deve essere bravo a schierare la squadra migliore, facendo le dovute rotazioni…»