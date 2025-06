"Un gol in finale al Mondiale": Savona, festa rinnovo e la Juve seconda pelle "da quando ho 8 anni"

L’avversario che i bianconeri affronteranno stasera è un’incognita, e a confermarlo è lo stesso Savona: «Li abbiamo studiati con i video: è una squadra che non va sottovalutata, perché gioca in un campionato completamente diverso dal nostro. Per batterli dovremo focalizzarci sui noi stessi, e fare la nostra partita».

In stagione con Motta l’esordio in Champions League, ora la chance di fare il debutto in quest’inedita versione del Mondiale per Club: «Se preferirei un gol in Champions o uno nella finale del Mondiale per Club? Dico il secondo, a patto che sia decisivo per la vittoria».

E sul rinnovo di contratto recentemente firmato con la Juventus fino al 2030, Nicola Savona ha commentato così: «Una grandissima soddisfazione: sono qua alla Juve da quando ho otto anni, quindi arrivare a questo traguardo non può che rendermi felice»