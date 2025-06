Calciomercato Juve, Leoni e Tomori e quella triangolazione tra Parma e Milan

TORINO - Il triangolo no. E, infatti, si dà il caso che – nella giungla del calciomercato – i poligoni siano soliti persino evolvere: a quadrati, per esempio. Come quello che “rischia” di coinvolgere la Juventus sul tema del difensore centrale. Doverosa premessa: non è il tempo della finalizzazione delle trattative, c’è prima una struttura societaria da completare e c’è prima qualche “grana” in uscita da risolvere. Ma il sottobosco delle telefonate, dei contatti e dei sondaggi è fitto. E vede la Juventus protagonista: il volo che ha portato il dg Comolli da Torino a Washington, per assistere all’esordio della squadra di Tudor nel Mondiale per Club , non ha fermato i lavori alla Continassa. Dove tutto pare ancora fermo e, invece, è in costante evoluzione.

Difesa grandi manovre

Il quadrato, dunque. E il difensore centrale. Un reparto in cui la Juventus pareva ben rifornita, a livello numerico, e in cui invece è in programma almeno un innesto. Perché, nel frattempo, Veiga ha fatto ritorno al Chelsea. Kelly è tuttora oggetto di valutazione. Bremer non può ancora dare garanzie. E Cabal men che meno. Antenne dritte, di conseguenza. Con un occhio agli ormai proverbiali dati e un altro alle tracce già battute. Come quella che conduce a Tomori, sponda rossonera di Milano: il centrale inglese era stato a un passo dalla Juventus lo scorso gennaio, a fronte di un investimento da 5 milioni di prestito più 20 di riscatto, ma poi un colpo di spugna spazzò via ogni discorso e i bianconeri virarono proprio su Kelly dal Newcastle. Ora, però, quella pista è tornata di moda, a dispetto dell’avvicendamento ai vertici della Continassa. E la porta del Milan non risulta affatto chiusa: i rossoneri hanno intenzione di cedere uno tra Tomori e Thiaw, a sua volta nel mirino del Leverkusen, vuoi per far spazio a forza fresche e vuoi per finanziare colpi in altri reparti.