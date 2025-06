Al Ain-Juventus: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

WASHINGTON (Stati Uniti) - Alle 3 di notte italiane la Juve farà il proprio esordio al Mondiale per Club affrontando l'Al Ain all'Audi Field di Washington. Ad assistere alla sfida ci saranno anche Damien Cobolli e John Elkann, curiosi di vedere da vicino i ragazzi di Igor Tudor. Chiuso il campionato al quarto posto e dunque centrato l'obiettivo della qualificazione in Champions League, i bianconeri sono chiamati ad andare più avanti possibile nel torneo, non solo per una questione sportiva ma anche economica: la Signora tornerà a casa con un minimo di 19 milioni di euro, che potrebbero addirittura diventare 127 in caso di successo finale. Soldi che sarebbero ossigeno per le casse del club e che permetterebbero alla società di fare un certo tipo di mercato. Intanto la sfida contro l'Ai Ain potrebbe già essere determinante per centrare la qualificazione agli ottavi di finale: sul campo il tecnico croato, che ha rinnovato fino al 2027, dovrà testare la tenuta fisica della squadra e i progressi fatti in questi mesi.