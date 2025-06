City-Wydad: orario, diretta, probabili formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale per Club

FILADELFIA (Stati Uniti) - Sarà la sfida tra Manchester City e Wydad Casablanca a tirare su il sipario sul girone G della Juventus. In attesa che i bianconeri scendano in campo con l'Al Ain, i citizens di Guardiola sono chiamati alla gara inaugurale del raggruppamento contro quella che in patria è conosciuta come la Juventus del Marocco. Il Wydad è il club più titolo della nazione nord africana e vorrà dire la sua in un gruppo nel quale parte sicuramente alle due super potenze europee. Il primo esame è un City che si è qualificato al torneo grazie alla Champions League vinta nel 2023, anche se la stagione appena conclusa non ha riservato grandi emozioni: al netto della vittoria del Community Shield, l'annata della squadra di Guardiola è stata deludente, con il terzo posto in Premier League e l'eliminazione agli spareggi di Champions League, oltre alla sconfitta in finale di FA Cup contro il Crystal Palace. Il Wydad Casablanca, invece, si è qualificato al torneo grazie alla vittoria nella Champions League africana nella stagione 2021/22, ma nell'ultimo periodo è in cerca di riscatto. Le voci prima dello start in terra Usa per un possibile approdo di Cristiano Ronaldo in terra marocchina per disputare il prestigioso torneo non hanno distratto il Wydad che vuole sognare una notte indimenticabile. La Juve prende appunti e si prepara e vivere un girone G molto entusiasmante.