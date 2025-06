Ghisolfi ds Juve: perché con Comolli è possibile. E Bezhani si allontana

Ghisolfi e il metodo di Comolli

La voce su Ghisolfi, al di là della tempistica e delle suggestioni, prende forma - in attesa di eventuale sostanza che comunque finora non ha trovato riscontri concreti - per il fatto che la metodologia adottata dal ds ormai ex Roma sia applicabile al sistema Comolli dell’analisi dei dati. E che lo stesso ex presidente del Tolosa abbia un rapporto di stima reciproca con Ghisolfi, aspetto non secondario - se confermato - perché Comolli sembra avere piena facoltà di decidere quale collaboratore inserire per l’operatività sul mercato. Per capire se decollerà la figura di Ghisolfi per la Juventus bisognerà attendere: nel frattempo non sono da escludere nemmeno le candidature di Diego Lopez (ex Lens, è colui che ha scoperto Leao ai tempi del Lille), Hasan Salihamidzic (che però ha una metodologia di lavoro più tradizionale), Marco Ottolini del Genoa. Mentre Frederic Massara, altro nome chiacchierato, è in lizza per prendere il posto proprio di Ghisolfi alla Roma (anche se si parla dell’ipotesi di assegnare maggiori poteri a Balzaretti in casa giallorossa).