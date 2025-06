Chivu: "Inter, mai vergognarsi". E Lautaro spiega: "Campo asciutto, difficile..."

L’avventura dell’Inter al Mondiale per Club inizia con un 1-1 al debutto contro il Monterrey. Al Rose Bowl di Pasadena succede tutto nella prima frazione di gioco, con entrambi i capitani a segno: i messicani passano in vantaggio con l’eterno Sergio Ramos e i nerazzurri pareggiano i conti con Lautaro Martinez. Esordio agrodolce per Cristian Chivu, che al termine del match commenta: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, li abbiamo messi in difficoltà ma potevamo attaccare meglio la linea. Nella ripresa siamo stati più lenti nel palleggio, ma abbiamo creato qualche occasione. Ci è mancata cattiveria sotto porta. Capisco i tempi e le letture, abbiamo rischiato nelle transizioni dove loro eravamo veramente molto bravi. Serviva più verticalità e un giro palla più veloce, ma i ragazzi hanno dato il massimo. Noi non ci vergogniamo mai di quello che facciamo in campo, abbiamo rispetto degli avversari. Abbiamo una squadra forte, ma sappiamo che nel calcio bisogna fare qualcosa in più dell'avversario per vincere. Ci abbiamo provato oggi, siamo stati propositivi per maggior parte della partita, a volte anche fluidi e lucidi, ma in questo momento con le poche energie che abbiamo, anche se non cerco scuse, siamo andati un po' in difficoltà dal punto di vista fisico. Ma dal punto di vista dell'atteggiamento e del rispetto dell'avversario questa cosa non è mai mancata. Bisogna lavorare su tante cose nuove, in verità. Ho concordato la mia idea con i giocatori, abbiamo deciso di cambiare atteggiamento sulle palle inattive, perché spesso difendendo a uomo gli avversari ti studiano e ti mettono in difficoltà. Però dico una cosa: è vero che abbiamo difeso a zona, ma su Sergio Ramos la marcatura doveva essere a uomo, è andato via con un blocco, il gol l’avremmo preso comunque". Sulla scelta di avanzare Mkhitaryan l’allenatore rumeno spiega: "Bisogna avere sempre più soluzioni ed essere pronti per quelle che sono le prossime partite". Promosso Luis Henrique: "Può fare meglio, ma, tenendo presente che non è in condizione, non mi è dispiaciuto. Ha personalità e buona tecnica”.